特別財會：隔離設施空置都要錢　每月花約375萬

新冠疫情期間港府建成多個社區隔離設施，惟現時不少已停用空置，但仍要支付基本運作費用。發展局表示，現時各社區隔離設施的每月實際開支合共約為375萬港元，包括洪水橋、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、竹篙灣、啟德跑道及落馬洲河套區的社區隔離設施，當中最貴的竹篙灣社區隔離設施的基本運作費用，每月要花約170萬港元。

發展局回覆議員就財政預算案的提問時表示，現時所有社區隔離設施已轉為備用狀態，或作重用安排，政府正檢視其後續安排。而根據衞生署的資料，現時作備用的隔離設施正由衞生署安排外判基本保安，以保障設施安全，同時部分設施仍需安排外判清潔服務，以及維持照明、冷氣、消防和電訊設備的運作，涉及電費及維護費用。

文件指出，現時各社區隔離設施每月大約開支不同，當中洪水橋約為12萬港元；港珠澳大橋香港口岸人工島約為6.5萬港元；粉嶺約為6.5萬港元；竹篙灣約為170萬港元；啟德跑道約為40萬港元；落馬洲河套區約為140萬港元。

至於其他前社區隔離設施，包括元朗潭尾、新田、青衣和位於落馬洲河套區南端之社區隔離設施，政府已有其他安排。經完成所需的改裝工程後，元朗潭尾社區隔離設施已用作建造業輸入外地勞工的中央宿舍；新田社區隔離設施則已用作舉辦建造業培訓課程和有關工藝測試；青衣社區隔離設施經改裝後已成為青年發展及國民教育基地；位於河套區南端約5公頃用地的社區隔離設施已轉移至其他合適地方重組再用。