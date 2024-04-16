特別財會：議員斥特首政策組部分研究時間過長　會過晒氣

本屆政府在2022年底成立特首政策組，然而社會至今仍未清楚政策組的實際成效。立法會財務委員會今日(16日)召開特別會議，有議員質疑特首政策組不公開研究的公開，直言「（研究）用公帑去做，理論上研究成果應公開」，又斥部分研究時間過長，「會過晒氣」。特首政策組重申部分研究一般會在6個月至1年內完成，最長會在2至3年內完成。

議員江玉歡指特首政策組過去進行不少研究，惟相關研究結果主要供內部研討和參考，作為政策制訂及醞釀的其中一個資訊和分析基礎，因此不宜公開，直言「（研究）用公帑去做，理論上研究成果應公開」，而公開結果對社會都有幫助，明白涉及敏感資料的項目不能公開，但質詢何以所有報告不能公開，又斥報告開支貴，「旅遊巴泊位都用咗90幾萬去做個報告」，感覺上政府都未有採用報告，要求當局交代採用情況。

特首政策組組長黃元山表示，只有部分研究可以公開，但強調所有研究都有作用，會納入對政策制訂的綜合考慮，又指部分研究成果或會納入施政報告，因此避免在施報告公布前公開。至於撥款過高，他指由委員會綜合考慮。

另一議員梁子穎指政府早前對外批出21個研究項目，問到相關項目完成的時間，又要求就研究項目制訂研究時間，公共政策研究資助計劃屬短期項目一般會在6個月至1年內完成，而策略性公共政策研究資助計劃研究年期相對較長，普遍會在2至3年內完成。他續批評策略性公共政策研究需要用2至3年無助解決發展問題，指政府在接獲研究後再研究「會過晒氣」。