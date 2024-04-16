特別財會：首兩批積金易平台用家上線時間周五刊憲

在2024/2025年度，財經事務科及其轄下部門的撥款約21億港元，較去年修訂預算增加約6.21億港元，政府指主要由於財經事務科一般非經常開支項目中有關「積金易」平台和「用於推動和促進金融服務業發展的撥款」所需的現金流量要求增加，以及政府統計處籌備2026年人口普查令所需撥款有所增加。立法會特別財委會今（16日）審議有關預算，有議員質疑承辦商低估積金易開發的系統複雜性和人手的需要，擔憂政府能否推出積金易；亦有議員質疑香港投資管理有限公司沒有透露營運開支和人手編制，詢問是否有「不可告人」的地方。

議員黎棟國指政府電腦系統頻頻出問題，積金易開發已獲告知開發商低估系統複雜性和人手的需要，需要特聘顧問監督，詢問政府能否準時推出積金易，而明年積金易軟件更新費大增10倍，質疑新的電腦系統為何在運作一年後需要花費如此龐大的資源更新系統。財經事務及庫務局表示，預計本星期五會就第一、二批「積金易」平台用家上線時間刊憲。局長許正宇指政府和議員一樣不滿承辦商延遲，合約上也有懲罰機制，投資推廣署署長劉凱旋表示，軟件更新費用方面，2023/2024有600萬港元支出，202420/25有7,300萬港元，更新費用內容包括向第三方軟件商購買更新軟件。

議員葉劉淑儀問及為何香港投資管理公司用公帑成立，但不可以透露營運開支和人手編制，質疑有何「不可告人」的地方，又詢問用甚麼準則釐定行政總裁的薪酬，指不希望像私人機構一樣管越多錢就逾多薪酬，因為公司一路會有更多錢，反問難道資金增加1,000億港元便要「自動加人工」。許回應指機構剛剛成立，有總裁和香港投資小組，對於議員意見會回去研究。

許續稱，針對港投公司的投資策略和回報，政府指過去港投公司一直和業界有溝通，為審視業界和不同方面遞交的投資建議，公司目前重點會投資對香港長遠發展相關有利的項目，未有公布和宣布的原因在於投資回報期較長。

至於家族辦公室，議員李鎮強詢問市面上出現中介介紹辦公室來港，局方有否監管和規管，避免造成「搭雞棚」騙局。許指中介和投資者針對客群進行推廣，需要在自己受監管的範圍內進行，為加強溝通，政府成立專業服務聯盟，政府可以直接對口溝通和介紹。

議員蘇長榮表示，新資本投資入境者計劃，截至4月5日有1,800宗查詢以及53宗申請，批出3宗淨資產申請，但他指計劃宣傳已久，有心者一定會知道安排，但一個月只有53宗申請，詢問政府方面認為是否理想，以及有否為計劃設定引入多少資金。劉回覆指新資本投資者入境計劃詳情和條款在3月1號比較「突然」對外公布，一開始詢問較多，截至昨日，申請已經到達85宗，但沒有為計劃設立指標。

圖說

在2024/25年度，財經事務科及其轄下部門的撥款約21億元。