網售減肥產品含多款禁藥　衞生署籲勿購買或服用

一款名為「Honey Q Level Up」的減肥產品，因被發現含有未標示受管制及已禁用藥物成分，服用後肯能引起幻覺及失眠等。衞生署今日(16日)強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應諮詢醫護人員的意見。

衞生署在市場監測期間，透過一個網上銷售平台獲得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品樣本含有第1部毒藥「西布曲明」、「苄基西布曲明」及「氟西汀」。調查仍繼續。市民可於辦公時間內將有關產品交予灣仔衞生署藥物辦公室銷毀。

「西布曲明」曾用於抑壓食欲，由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用；「苄基西布曲明」的化學結構則與「西布曲明」類似；而「氟西汀」則用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。