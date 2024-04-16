速遞倉務收益指數急升　超傳統運輸業

政府統計處今日(16日)出版《香港統計月刊》本年四月號，其中刊登兩篇文章，分別講述「過去10年運輸、倉庫及速遞服務業」情況，和金融服務業，包括銀行、保險及其他金融服務業的表現。其中數據反映速遞和倉庫服務已超越海陸空三種傳統運輸行業，成運輸業收益指數前二；而金融服務業在2023年末的收益，與2022年第1季相比，除銀行業外均錄得跌幅。

運輸業一直在香港扮演重要角色，月刊中就統計出過去10年(2013至2023年)的運輸、倉庫及速遞服務業情況，其中2022年，該行業在本地生產總值中佔達7.5%。行業中最高比重的則為海、陸、空三組，水上運輸佔近一半；陸路和航空分別佔16%及15%，佔整個行業總淨收益近8%。

在新冠疫情期間，受各地出入境限制，陸路、航空運輸收益明顯下跌，而水上運輸、貨倉及倉庫服務，以及速遞服務則在該期間急升。疫情過後，貨倉服務和速遞雖有稍微下跌，但已發展成行業中收益指數前二。至於水上運輸收益已回落至疫情前水平，而陸路、航空亦逐步恢復。

另一方面，香港作為國際金融中心，金融服務業在2022年佔本地生產總值超過20%，共顧用269,700人，達總就業人數7%，其中包括銀行業、保險業及其他金融服務業。銀行業業務收益隨着近年淨息差擴大，在2023年首三季均錄得雙位數字的按年升幅，但第4季的按年升幅則見放緩；而保險業的總收益除第1季外，這行業的業務收益在2023年的其他三個季度均錄得不同程度的按年升幅；至於「其他金融服務業」的業務收益在2023年第2季及 第3季錄得輕微的按年升幅，但在第1季及第4季則出現按年下跌。 除銀行業外，保險和其他金融服務業於2023年第4季均比起2022年第1季有下跌。