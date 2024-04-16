偷支票塗改資料呃25萬元　詐騙集團主腦等6男女落網

多名市民於今年2月至4月期間報案，指其個人戶口遭人使用經過塗改的支票提取現金。執法人員經追查後，昨日(15日)及今日(16日)採取「曉光」行動，以涉嫌「盜竊」及「串謀詐騙」罪，拘捕包括主腦在內的5男1女(24歲至61歲)本地人士。6名疑犯報稱地盤工人、物流工人、財務公司職員和無業。據悉，30歲主腦報稱無業，有黑社會背景，成員收取500至2,000港元酬勞犯案。

該詐騙集團成員分工明確，有人負責偷支票，有人負責入票，有人提供傀儡銀行戶口。集團主要針對觀塘區多幢有辦公室的工廠大廈，由於辦公室的日常業務中經常有支票交易，因此成為集團的目標。集團安排成員到工廈大堂信箱偷取載有支票的信件後，以沙膠塗改支票的收款人資料及金額數目，再把支票存入傀儡戶口，或由成員直接到銀行櫃位提取現金，以欺騙銀行兼盜取受害人的金錢。

詐騙集團共行使38張、涉款100萬港元遭塗改的支票，當中27張被成功過數，涉款25萬港元，餘下11張支票因金額大及簽名不符而未能成功轉帳。被成功過數的支票金額由1,000至數萬港元不等，轉帳失敗的支票金額最大為30萬港元。