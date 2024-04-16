特別財會：劏房濫收水費僅12.7%定罪　逾半「走得甩」

不少居住劏房的基層家庭被濫收水費，當局執法力度仍有待加強。自《水務設施規例》於2021年修訂至今年2月底，水務署共接獲126宗疑遭濫收水費的舉報個案，當中有逾半證據不足無法跟進，而成功檢控及被定罪的個案只有16宗，定罪率只得約12.7%。

水務署回覆議員就財政預算案的提問時表示，由規例於2021年修訂至今年2月底，共接獲126宗疑遭濫收水費的舉報個案，當中有11宗個案仍在調查中；99宗個案因證據不足而無法跟進；以及16宗個案已成功檢控及定罪。

水務署表示，政府以跨部門及多管齊下的方式，致力打擊不良業主向租戶濫收水費。包括修訂相關法例、加強巡查、簡化獨立水錶申請程序和加強宣傳教育，以增加向劏房租戶濫收水費的阻嚇力。而在去年及本年截至2月底，水務署與差餉物業估價署聯合造訪約3,700個劏房，當中發現約40宗懷疑涉及濫收水費的個案，水務署現正跟進相關個案。

此外，在2023年，水務署已為342個劏房安裝獨立水錶。若《2023年水務設施(修訂)條例草案》獲得通過，水務署將加強相關的宣傳及推廣活動，預計在2024年可鼓勵更多個劏房業主安裝獨立水錶。