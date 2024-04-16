特別財會：政府發債10年增逾百倍至2000億　議員憂不健康

在2024/2025年度，庫務科及其轄下部門的開支預算總額約為110.57億港元，相比去年原來預算的457.7億港元，減少了347.13億港元。立法會特別財委會今（16日）審議有關預算，有議員指政府一直表示每年節省經常開支1%，但對比政府開支「九牛一毛」；而政府未來發債額大幅上升，最高可以達到GDP的13.2%，有議員擔心是否健康。

議員江玉歡指政府一直表示每年節省經常開支1%，但對比政府開支「九牛一毛」，詢問政府是否沒有其他板斧。財經事務及庫務局局長許正宇指過去1年處理公共財政，目標為開支收入平衡，而開支牽涉民生，所以要小心處理，又指過去內部工務工程需要考慮項目是否進行會考慮社會回報，認為政府收入取之社會，需要整體香港經濟好。

另一議員洪雯表示，過去5年政府收入年均增長速度只有1.4%，經常性開支增速高達6.8%，計算非經常開支在內高達7.4%，而社會福利開支5年上升52%；醫療開支增加44%；教育開支增加22%；3項開支在2023至2024年度均超過千億港元。她指政府早前回覆指教育開支將從年增3.5%變成增長2.2%，醫療開支從增長4.6%大幅下降至2.2%，但她表示如未來沒有重大的社會福利體系改革，沒有可能實現降幅。而政府債務方面，她指政府2014至2015年未償還債務只有15億港元，去年飛升至2,000億港元，未來5年增速更加快，最高可以達到GDP的13.2%，質疑如此快的債務增長，擔心是否健康。

許回覆指美國債台高築，GDP相比債務以倍數計，但不代表香港可以無限量發債，但經濟體系不同指標和數據是互相因果，政府要確保財政穩健，他指發債必須有機制，而香港發債佔GDP比重對比其他地方較低。

圖說

洪雯表示過去五年政府收入年均增長速度只有1.4%，經常性開支增速高達6.8%。