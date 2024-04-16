認為公民科較通識科淺白　老師料逾9成考生可「達標」

DSE公民與社會發展科今日（16日）開考，成績只分「達標」及「不達標」。香港路德會北角協同中學副校長、公民科老師黃中偉認為試卷難度深淺適中，可考核到考生對於國家的認知，以及對課題的理解，但如與通識科對比就會顯得較為淺白，對考生的能力要求並不高，總分42分當中有10多分是「送分題」，例如問及內地交流團與增加國民身份認同的關係，考生理應都有參與公民科考察團，可以自身經歷為例子作答。他推算考生取得4成分數應可「達標」，而不少考生應考後亦表示有信心，並認為較預計易及淺，相信取得「達標」成績的考生比率會超過9成。

黃中偉指出，公民科考試相較通識科少了立場題，考生不再需要以正反兩個角度進行論證，部分題目更有預設立場，例如問及考生「為甚麼教育對提升中國綜合國力是重要的」，考生只需解釋此看法，而非問考生的立場，如果考生選擇了不重要作答，就會離開答題的要求，變得與題目無關，未必能取得分數。

若以考核要求作對比，黃中偉認為通識科的要求遠高於公民科，特別是通識科要證明考生的立場，以準確的論點及論據說服評卷員，能考核到考生的慎思明辨、批判性思維等高階能力，而公民科的定位則以陪養公民素養、認識香港及國家發展為主。另外，通識科的範圍亦會更為廣闊，例如會涉及到垃圾徵費等熱門議題，公民科則只考恆常議題，考生只要有溫習課本及老師準備的內容，就足以應付考試。