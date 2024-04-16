三跑工人貪污案　廉署再控2人收賄20萬元

廉政公署近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收賄的貪污行為，今日(16日)再有兩名香港國際機場第三跑道項目總承建商及分判商前僱員被廉署落案起訴，2人涉嫌向一名瀝青工人收賄逾20萬港元，以協助對方獲分判商聘用。廉署就相關調查至今累計控告28人，涉及賄款共逾160萬港元。2名被告已獲廉署准予保釋，待周四(18日)在西九龍裁判法院答辯。

余偉麟，45歲，中國水電–中國電建–保華–建信聯營前管工；及陳銘昌，39歲，德鑄工程有限公司前工人，同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。案發於2021年1月至2022年6月，當時SAPR JV合營公司是「三跑」項目總承建商，德鑄為其分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。

余偉麟是SAPR JV合營公司管工，負責帶領陳銘昌在內的其他工人，在項目工地進行瀝青工程。一名瀝青工人於2021年1月初起到該工地工作，日薪逾1,400港元及可獲加班津貼。余偉麟及陳銘昌涉嫌在案發期間，一同串謀向上述瀝青工人收取賄款共逾20萬港元，以協助對方獲分判商繼續聘用。

廉署調查發現，余偉麟及陳銘昌涉嫌先後向該名瀝青工人索取每日逾250至450港元賄款及部份加班津貼，該工人於其後約一年半內向兩名被告支付賄款，以免遭兩名被告辭退。廉署針對「三跑」項目工人收賄的違法行為，至今落案起訴28人，他們主要為分判商「工頭」，向逾130名工人收賄共逾160萬港元。早前被落案起訴的26名「三跑」項目總承建商及分判商前僱員，其中21人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有兩人尚待答辯或審訊。