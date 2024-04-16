全港的士申請加價　交諮會稱向當局建議加幅已考慮市民接受能力

的士業界去年3月就加價申請達成共識，其中市區的士(紅的)申請落旗加5港元，至32港元；每次跳錶加價0.2港元至2.1港元。交通諮詢委員會今日(16日)下午聽取政府介紹業界提出的加價申請，交諮會主席張仁良在會後表示，交諮會向政府建議的士加價的幅度，已考慮一籃子因素，包括已很認真考慮市民接受能力，希望市民可以接受建議的加幅。他又指，建議的加幅亦已考慮車主、車主司機、以及租車司機加價後的收入提升。

張仁良又提到，政府推出提升的士服務質素的政策是實際和貼地，當中「的士車隊」已有人報名，營運者要就服務質素負責，加上「司機違例記分制」，以及建議在的士車廂內加裝攝錄機等政策，相信落實後可有效提升的士服務質素。他認為，的士行業收入不足會影響新人入行，相信加價後可給予誘因改善服務水準，吸引新人入行。

此外，交諮會亦聽取政府介紹為道路構築物，包括天橋及行人隧道，進行翻新及美化的工程。路政署已於2017至2023年間，完成約500個構築物的相關工程，並正全力推展18區每區兩條行人天橋或隧道、即共36條行人天橋或隧道的翻新及美化工程。同時，路政署亦在道路維修工程中採用創新科技，包括研發更耐用的瀝青鋪路物料、在道路巡查採用人工智能技術、使用小型無人機勘察道路構築物以及推行數碼道路維修管理系統使工作流程數碼化等。