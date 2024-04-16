特別財會：內地網媒間有挑撥言論　議員指港府用「監察」惡得滯

近年內地社交平台對港的影響力增加。立法會財務委員會今(16日)特別會議，有議員關注當局將如何處理挑撥香港與內地的關係的言論，又有議員問及政府會否擔心在賣地要求加上預留土地作青年宿舍會否致流標。

政府新聞處早前在回覆議員提問時指會密切注視社交媒體輿論，2024至2025年度已預留約200萬港元，用作監察內地社交媒體輿論，指會透過外判的服務，利用大數據分析及電腦程式等工具留意網上平台與政府工作有關的討論。議員周文港指觀察到內地社交平台小紅書有內地網民稱「瞇埋眼都可以攞到香港永久性居民身份」，直言有關言論挑撥與內地的關係，問到政府否要求外判公司發布澄清言論，又關注有「監察」一詞會「有啲惡得滯」。

新聞處處長陳偉偉指外判公司會就特定議題研究網民反應，並會就因應情況作出澄清，而澄清方法不限於社交平台上，官員亦可能會適時回應，又同意「監察」一詞非最精準。

議員陸瀚民指政府在2024至2025年賣地計劃中，列明東涌106A區預留10%面積作青年宿舍，而現時樓市疲弱問到當局會否擔心發展青年宿舍，會令土地流標。民政及青年事務局局長麥美娟回應指，不會因增加相關規定致流標，認為香港發展商為有良心的發展商，會盡企業責任。

另外，旅遊界議員姚柏良關注政府會如何確保青年學生到內地交流的質量，問及政府會否要求受資助項目需要由持版旅行社負責已確保質量，又指在2018至2019年有3,400內地人來港交流，但到2022至2023年只有2,000人，當局是否減少申請名額及減少原因為何。麥美娟指政府對交流團有評分制度，會確保內容，如旅行團在申請時表明會參加升旗活動有增加和有主題會有加分，又強調重視交流，但內地青年人來港交流上安排上有困難，包括要有成年人帶同青年人才可以租房，盼姚柏良可與業界商討。