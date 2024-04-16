特別財會：93條專線小巴路線獲批加價　加幅介乎1.7%至20%

公共交通工具加風四起，除了的士業界，運輸署今日(16日)表示，過去一年，共接獲259條專線小巴路線申請加價，當中有93條路線申請獲批，加幅介乎1.7%至20%，當中以九龍第9M號、來往白田上邨和石硤尾站的小巴路線加幅最高達20%，收費由3.5港元加至4.2港元。

運輸署指，在過去一年接獲259條專線小巴路線申請加價，當中包括72條港島路線、53條九龍路線及134條新界路線。在259條申請加價路線中，有93條路線申請獲批，加幅介乎1.7%至20%。當中以九龍第9M路線(來往白田上邨和石硤尾站)加幅最高達20%，收費由3.5港元加至4.2港元。加幅第二高的是九龍第51M路線(來往麗晶花園和九龍灣站)及53M(來往樂富和天馬苑)，兩者同樣加17.6%，均由3.4港元加至4港元。

在獲批加價的93條路線中，以新界第75路線(來往元朗福康街和落馬洲支線公共運輸交匯處)申請的票價加幅最高，達66.7%，最終獲批加價14.9%，減少近51.8%。據運輸署通告，第75路線已於上月加價，由8.7港元加至10港元。

至於仍未獲批的166條路線中，以新界第90A及90P路線申請的票價加幅最高，同樣是52.1%。其中第90A路線來往油塘油麗邨和香港兒童醫院，現時票價為6.3港元，若申請獲批，票價將加至約7.8港元。而第90P路線來往美孚站至瑪嘉烈醫院，現時票價為4.8港元，若申請獲批，票價將加至約6.3港元。