DSE「監考易」停用3天　8成考生成功使用「報到易」

文憑試(DSE)報到程式「監考易」與「報到易」近日接連發生故障，出現問題的考場全部轉為人手點名，及後考評局宣布停用監考人員使用的「監考易」。而在過去兩日舉行的數學必修科和新設的公民與社會發展科考試，考評局指共約8成多考生使用「報到易」並成功簽到，期間未收到試場主任和考生遇到問題的報告。局方今日(16日)更發布網誌，講述相關程式現時的運作情況。

文理書院助理校長李朝暉表示，暫停使用「監考易」後舉行的兩科考試亦已恢復正常，未有問題。除了考生順利使用「報到易」外，試場主任亦可以繼續使用「試場主任平台」，監察試場運作。而試場主任張老師就指，考試時系統運作正常，大部分考生使用了「報到易」自行簽到，而監考員亦改以人手點名，無考生遇上困難。她又指，當局為試場提供了印有考生編號的「點名單」，有助監考員更快完成點名工作。

考評局主席容永祺指，局方會盡力保障考生情緒不受影響，能專心應考。故「監考易」一出問題便立即停用。同場的多位考生亦指，由上周六(13日)的考試至今日，均以「報到易」簽到。而監考員改用人手點名後，亦沒有影響他們考試的心情。有考生對考試有信心，笑言「在試場上最緊要信自己。」

局方又指，「報到易」除了能讓考生自行簽到外，更可為考生提供已報考科目的考試資訊。例如考試日期與時間，試場學校名稱、編號、地址，以及座位等編號等。當考生遇到去錯試場或坐錯座位等突發情況，在他們掃描條碼貼紙自行簽到時，系統更會即時顯示提示通知，並顯示正確的座位或試場編號，讓考生及早發現。