強制舉報虐兒不容縮沙　回應民意政府議員有責

2018年發生的5歲女童「臨臨」被虐致死案轟動一時，當時港府提出《強制舉報虐待兒童條例草案》，惟《條例草案》提出多年直至去年7月，立法會才成立相關法案委員會，豈料最近又有議員認為刑罰過重；不過也有不少市民表示本港的保護兒童法案落後，需要改變。法案處於膠着狀態下，今年3月又發生虐童慘案，屯門一名9個月大女嬰慘遭虐待恐失明，其母表示摧毀小孩一生之餘，更摧毀她們整個家庭。《東呼即應》跟進事件，有為事主一家提供幫助的慈善機構表示，涉事機構近期有與他們聯絡，但尚未有給出具體協助措施。有律師指出，其法律團隊正為事主提供法律支援，但還需等待執法部門的調查結果。婦女服務聯會則指，如果條例草案刑罰減輕，阻嚇性也會變低，難以有效執行。

去年7月立法會成立相關法案委員會，有議員認為刑法過重，要求剔除監禁刑罰，也有意提出修正案，認為專業人士如果沒有按法例舉報，專業學會也會進行紀律調查和懲處，所以不用監禁。據聞有不少議員表示附和，按照政府以往政策「推出一項 跪低一項」，一遇阻力便退縮的慣性，今次修例結果不難想象。條例既然名為「強制」，若要達到預期效果便一定要有相應罰則才有阻嚇性。對於專業人士來說幾萬元罰款可能無關痛癢，因此條例一定要有足夠阻嚇性，才能減少類似虐童事件再發生的可能。

早前「東方傳媒民意調查」便顯示，有46%受訪者認為本港保護兒童法例落後，亦有29%受訪者炮轟政府歎慢板。事實上南韓、澳洲等地早就有舉報虐兒機制，本港在修例方面已經是「追落後」。正如有人所說，今次港府提出上述草案也算在一定程度上回應社會訴求，現在卻可能在罰則上退讓，顯然違背初心也令市民非常失望。有人估計，最大的反對聲音可能來自部分教育界人士，因為學校一旦涉及虐兒醜聞就勢必會影響校譽，學校也要抽出人手和時間應對。

上個月發生的虐童慘案，屯門女嬰小雪兒在接受仁愛堂社區保母照顧期間昏迷，懷疑遭到虐待導致腦部重創，其母透過《東呼》團隊向市民交代小雪兒的最新情況，其母坦言今次事件很影響他們全家人的生活，剛過去的4月4日是小雪兒1歲生日，想不到女兒人生第一個生日便要在醫院度過。雖然她現時情況稍為好轉，但始終未進行(裝回)頭骨的手術，全家人仍很擔心，但也不知如何是好。

小雪兒現時正等待做評估，腦部需要照磁力共振，看是否適合放回頭骨，亦還未知道能否順利進行第2次開腦手術。其母續指，此事不但摧毀了小孩的一生，更摧毀了他們整個家庭。小雪兒的爸爸和外傭都病了，更一度要進入急症室，現時她在病房照顧女兒後，還要去急症室照顧傭人。爸爸即便生病無力，還是在床邊照顧小雪兒。她坦言自已經快撐不住，甚至不知道怎樣捱下去，更不要說未來。在她們一家遭受地獄般痛苦的時候，政府、議員又可以做到什麽呢。

香港關懷力量會長呂之德表示，近日與肇事機構(仁愛堂)的管理層聯絡過，日後會相約見面，商討如何協助小雪兒。但具體如何幫助或支援則尚未由回覆。律師王少薇稱，執法部門就照顧者有否刑事責任正在調查中，需等待調查結果，法律團隊亦正協助小雪兒一家。婦女服務聯會主席歐陽寶珍則指，若草案剔除監禁的懲罰，其阻嚇性就會被削弱，難以有效執行條例。