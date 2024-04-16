私吞55萬元輸清光　換錢黨入境被捕

澳門再有換錢黨收錢不兌現被捕。當地執法部門今日(16日)表示，涉案內地換錢黨在收取一名內地男子55萬港元後，聲稱金額太大而拖延轉帳人民幣，事主返回內地後一再追問下始被告知，該筆款項被對方私吞後全數賭輸。事主報案後，女疑犯在上周五(12日)再次入境澳門時被拘捕，她被控以相當巨額信任濫用罪，移交檢院跟進。

被捕女子姓龔，42歲，內地居民，報稱無業。案情指，內地男事主與龔女自2020年相識，隨後每次到澳門都會透過對方「換錢」。直至今年1月19日，事主再次到澳門賭博，並相約涉案女子到路氹城一酒店見面及交易。

在賭場經過一輪「搏殺」後，事主同月22日將贏得的55萬港元交予對方，並要求代為換成人民幣並存入指定銀行帳戶，但龔女則以金額太大為由，表示翌日才能完成轉帳。出於對龔女的信任，事主未發現有異並返回內地，但事後一直未有消息，經多次追問下，龔女才承認私吞款項用作賭博並全數輸清。

事主直至上月13日親身前往澳門報案，當地執法部門調查後鎖定疑犯身份，並在上周五在關閘口岸拘捕再次入境的龔女，調查期間疑人承認作案。