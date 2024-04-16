特別財會：逾半急症室求診屬輕症　多間醫院等候時間不達標

面對千億財赤，當局研究增加公共服務收費，當中包括公立醫院急症室收費，冀增加收入同時打擊濫用。當局文件顯示，去年逾半急症室求診人次均屬次緊急及非緊急類別，北區醫院非緊急病人平均需等候超過5小時。多間龍頭醫院未達服務目標，其中廣華醫院緊急類別病人平均要等候53分鐘才獲診治。

根據衞生當局回覆議員就財政預算案提問表示，公院急症室2023/24年度錄得近158萬人次求診，約90.3萬人次屬於病情分級最低的兩個類別，即次緊急和非緊急類別，佔求診總數約57.1%；當中威爾斯親王醫院錄得80,408人次次緊急和非緊急類別求診，屯門醫院亦錄得69,685人次相關類別求診。

現時病情分級首3個類別，即危殆、危急和緊急的病人，會獲優先處理，根據醫管局的服務目標，所有危殆類別的病人會獲得即時診治，絕大部分的危急（95%）和緊急（90%）病人會在15分鐘或30分鐘內獲處理。根據當局提供數字，公院急症室整體危急病人平均輪候時間為8分鐘，緊急病人則為29分鐘，但多間龍頭醫院的數字未達標，其中廣華醫院緊急病人的平均輪候時間達53分鐘，遠高於此類別30分鐘內獲處理的目標；瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院緊急病人平均分別要輪候39、37及35分鐘；聯合醫院及大埔那打素醫院則「擲界」，緊急病人平均輪候30分鐘。

至於次緊急及非緊急病人輪候時間，北區醫院非緊急病人平均要輪候311分鐘，是多間醫院中最長，其次為屯門醫院，非緊急病人平均輪候290分鐘；次緊急病人輪候時間最長則為廣華醫院，平均輪候時間達263分鐘。

另外，急症室診症成本亦有變動，根據文件顯示，2021/22年度每症為2,270港元，2022/23年度增至2,430港元，但2023/24年度修訂預算再降至2,020港元。當局解釋，前兩個年度受新冠疫情影響，或影響直接員工開支、藥房、放射診斷及病理化驗等所涉開支，各年度成本不宜直接比較。