為免費旅遊運值380萬大麻花返港　機場兩男涉販毒被捕

由於海關在最近緝獲的大麻毒品呈上升趨勢，機場科人員根據風險管理原則，昨日(15日)揀選兩名從泰國飛抵本港的男子進行清關，當時兩人分別持有一件寄艙行李。人員先以X光機進行檢測，由於發現當中影像可疑，遂對有關行李進行深入檢測，最後在該兩件行李內，檢獲共約17公斤真空包裝的懷疑大麻花，總值約380萬港元，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該兩名入境的本地男子。

海關毒品調查科接手跟進，第一名被捕男子65歲，報稱建築工人，在其攜帶的一件寄艙行李內，檢獲約8公斤懷疑大麻花；第二名被捕男子23歲，報稱自僱人士，在其攜帶的一件寄艙行李內，檢獲9公斤懷疑大麻花。經進一步調查後，兩名疑犯已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件明日(17日)在西九龍裁判法院提堂。初步調查顯示，暫無證據顯示兩宗案件有任何關係，兩名疑犯亦未有收取現金報酬，相信透過朋友介紹，遭販毒集團以4日免費泰國旅遊利誘他們攜帶毒品。調查行動繼續，不排除有更多人被捕。

計及這兩宗案件，海關在過去一個月，共偵破7宗旅客販運大麻花案件，共拘捕7人，共檢獲60公斤懷疑大麻花。