小紅書流傳DSE英文聆聽試題答題簿　疑監考人員洩題

中學文憑試（DSE）洩題疑雲再現！社交平台專頁「教育刺針」日前發文指，上周六（13日）在DSE英文聆聽卷三考試結束後，「小紅書」用戶「Ms.Lucy彗星教育」上載了該科目的空白試題答題簿，並在內文表示「ENG Paper3(英文卷三)監考結束，大家進來看看考的怎樣？」事件在社交平台上被揭發後，旋即有網友表示已去信考評局作出舉報。考評局表示正嚴肅跟進，並會報案。

一般而言，考生在考試結束後可以自行帶走試題離場，但試題答題簿上印有試題，則不能帶走，考生在作答後必需交回。而「Ms.Lucy彗星教育」則上載了空白的試題答題簿，並表明自己是「監考結束」，又稱「還沒來得及看卷子。大家選了B1還是B2呢？」而事件在網上廣泛流傳後，已有網民稱去信向考評局舉報，希望當局給予合理解釋。

名為「Ms.Lucy彗星教育」的「小紅書」用戶，其自我介紹稱「中學新來港背景/熟知兩地差異」、「樹仁本科，港大碩士，現職中學中文教師」、「香港教育諮詢(中學及大學)/香港諮詢」、「接線上補課，新來港插班生拔尖補底」。考評局回覆表示，正嚴肅跟進有人在網上將試題內容轉載或刊登的情況，並會報案處理；若證實有考務人員違反保密規定，局方會按既定程序採取適當的跟進行動。

考評局又稱，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲考評局委任或聘用的人員，包括香港中學文憑考試的考務人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密。考評局已提醒各試場的考務人員，未經考評局批准，不得以任何形式將試題內容轉載或刊登。若相關行為涉嫌違法，必定交由相關執法機構跟進。