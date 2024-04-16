特別財會：3年流失逾1200名醫生　超過7300護士離職

公營醫療系統人手長期緊張，近年更出現離職潮。根據當局文件顯示，去年度公立醫院分別流失281名醫生及1,821名護士，近3年來流失逾1,200名醫生、超過7,300名全職護士離職。至於專職醫療人員方面，去年度流失逾500人，其中物理治療師佔120人，大部分是非退休流失。

根據衞生當局回覆議員有關財政預算案提問，在2023/24年度，全職醫生流失率達6.1%，護士流失率更達9.5%。去年度公院流失281名全職醫生、1,821名護士，當中224名醫生及1,471名護士屬「非退休」流失，佔比分別達79.7%及80.7%；7個聯網中，九龍中聯網流失數字最多，有61名醫生及439名護士離職。文件顯示，最近3個年度公院共流失1,224名醫生、7,325名護士，當中分別84.3%及84.4%屬「非退休」流失。

至於專職醫療人員方面，去年度流失513人，其中412人屬「非退休」流失，當中新界東聯網最嚴重，佔83人；同期流失120名物理治療師，佔流失總數23.4%，當中90%屬於「非退休」流失。