60%青少年有閱讀習慣　逾70%愛紙本刊物

文體旅局將4月23日定為「全民閱讀日」，香港出版學會就於昨日(16日)公布「全民閱讀調查」，訪問近1,000名10歲至84歲香港市民，發現18歲以下有閱讀習慣的受訪者超過60%，更有73.3%有紙本閱讀習慣，有一半人表示每日電子閱讀多於1小時。為推動社會閱讀風氣，出版學會會長尹惠玲就建議政府為全日制學生設圖書券、更新公共圖書館、為社區閱覽室設資助計劃，並舉辦書展等活動。

調查結果顯示，有紙本閱讀習慣的受訪者與電子閱讀人士比例相約。紙本閱讀者近三年閱讀中位數為5至8本。而18歲以下組別的受訪人士，超過6成有閱讀習慣，紙本閱讀者更高達73%，比前兩年高。不過僅66%受訪者有購買印刷書籍或刊物，數字連續兩年下跌，而70%受訪人士表示自己有電子閱讀習慣；調查亦提到有一半人表示每日電子閱讀多於1小時，反映讀者可能更傾向閱讀電子書籍。

尹惠玲認為政府、業界在推動閱讀風氣上同樣重要，建議政府從4個項目着手，推廣香港閱讀文化。為從小培養閱讀習慣，她建議參考醫療券形式，設全日制學生圖書券，並針對低收入家庭推行；而圖書館作為兒童閱讀重要設施，有家長希望公共圖書館設施可以加快更新，例如新書採購，甚至可以設親子講故事活動，吸引兒童閱讀；尹又建議政府增加圖書館數量，並在社區會堂設立社區閱覽室，供長者及基層市民閱讀；她亦認為政府及業界應多舉辦閱讀活動，如商場書展及親子閱讀嘉年華，讓家庭親子共閱。