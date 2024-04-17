特別財會：50萬港人逗留廣東省　駐內地辦3年接逾2500求助

現時有不少市民在內地生活。根據政府提交的資料顯示，2022/2023年度逗留在廣東省的香港居民有505,000人，而5個駐內地辦事處在過去3年共接獲逾25,00求助個案，當中以駐粵經濟貿易辦事處接獲的個案最案，達1,569宗，佔總數逾60%。

當局書面回覆議員就財政預算案的提問，指上年度在廣東省逗留的港人當中，男性佔281,100人，女性佔223,900人，年齡層中則以45至64歲為多，肴128,600人，其次是65歲或以上的港人，有88,000人。

對於逗留內地港人求助方面，在2021至2023年5個駐內地辦事處共接獲2,537個求助個案難，當中2,109個案與人境事務及人身安全有關，428個案屬於其他求助個案。

5個駐內地辦事處中，以駐粵辦接獲的求助個案最多，駐上海辦亦有406宗、駐北京辦有206宗、駐成都辦亦有248宗，而駐武漢辦則有108宗。

當局解釋，與入境事務及人身安全有關的求助個案，一般包括遭遇意外事故，例如交通意外、火災，或其他突發事故，如遇劫、遇襲等緊急求助；而其他個案一般包括商貿糾紛、地產相關投訴及對內地機關的投訴等。