明年5月收回大欖隧道　小組籌備推易通行

「易通行」自去年5月率先在青沙管制區實施後，並於去年12月平安夜當日擴展至香港仔隧道後，現時全港政府收費隧道已實施「易通行」不停車繳費安排。不過，礙於大欖隧道專營權仍未到期，當局需於明年5月收回大欖隧道後才能實施，並會檢討大欖隧道的收費安排。

當局提交立法會財務委員會特別會議的文件表示，當局透過公開招標，分別委託隧道費服務商及承辦商，以提供收取隧道費、營運及維修「易通行」後台系統和現場設備等服務，以及籌備當局於2025年5月收回大欖隧道後實施「易通行」的各項工作。在2024-25年度，根據合約就履行上述職務支付的預算經常性開支為2.5億元。

文件指，大欖隧道的「建造、營運及移交」專營權將於2025年5月屆滿，隨後會由港府接收，成為政府隧道。運輸及物流局與運輸署已成立跨部門工作小組，進行接管隧道所需的籌備工作，包括準備設置「易通行」以便在接收隧道後盡快推出不停車繳費服務。

檢討收費 今年中諮詢立會

文件又指，隧道是港府的重要資產，相比其他道路，營運隧道涉及較高費用和資源投放。當局正檢視大欖隧道未來的收費水平，會綜合考慮包括交通管理需要、附近道路網絡的運力或承受能力，以及對替代路線（包括屯門公路）的影響等相關因素。當局會根據最新的交通數據檢視大欖隧道收費，並計劃於今年年中就大欖隧道的接收安排和收費建議諮詢立法會。