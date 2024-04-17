特別財會：駐台辦停運近3年　兩地就港人遇事有溝通

駐台北的香港經濟貿易文化辦事處於2021年5月已暫停運作，迄今近3年。港府指在相關辦事處停運後，兩地在有需要時仍會就個別情況保持溝通及工作層面上的聯繫，例如當有港人在台灣遇事時為其或其家屬提供適切協助，未來1年仍會繼續進行關的工作。

議員吳傑莊就財政預算案作出書面提問，指當局其中一項主要職責是「推進及協調與內地、澳門特區及台灣的合作聯繫，並按需要就相關事宜，向各局和部門提供意見」，問及在20232024年度中當局在推進及協調台灣的合作聯繫上，做了甚麼工作，涉及開支是多少？而在未來一年又有何具體工作計劃，預計開支和時間表為何？

當局的書面回應指在2023/2024年度不時就處理台灣的相關事宜向各政策局和部門提供意見，即使駐台北的香港經濟貿易文化辦事處自2021年5月起已暫停運作，兩地在有需要時仍會就個別情況保持溝通及工作層面上的聯繫，例如當有港人在台灣遇事時為其或其家屬提供適切協助。

對於相關開支，當局指該範疇屬於政策局整體工作一部分，所涉開支未有單獨作分項計算。