房屋局去年發近600遷出公屋通知書　按年升逾9成

政府高調打擊濫用公屋，近年發出的「遷出通知書」逐年上升。房屋局在立法會特別財務委員會會議中，回覆議員書面提問時指，上訴委員會(房屋)於2021年至2023年期間，經上訴委員會(房屋)審理後確認「遷出通知書」的個案總數為1,007宗，當中11宗涉及「富戶政策」個案；2023年有595宗獲確認發出遷出通知書，對比2022年的309宗升逾9成，更較

2021年的103宗升約4.8倍。

富戶政策下，近年被揭不符資格要求遷出公屋單位的個案亦有上升。過去3年經委員會審理後，修訂和取消「遷出通知書」的個案總數為879宗，當中涉及「富戶政策」的有21宗。2023年有347宗修訂個案，對比2021年的87宗，3年升近3倍；取消個案方面，2023年錄得72宗，比2021年的43宗增加6成7。

在上訴個案方面，過去3年上訴委員會(房屋)共接獲3,154宗上訴個案，當中由2021年的722宗，升至2022年的1,054宗，再升至2023年的1378宗。當中，丟空／未經認可人士入住單位的上訴數字錄得顯著升幅，從2021年的250宗，大升至去年的960宗，增幅逾2.8倍，也佔總數近7成。至於欠租及包括「富戶政策」、離婚、扣分制、貯存違禁藥物等其他類別均按年下跌，2023年分別只有300宗及118宗上訴個案。