回收設施不足廚餘回收桶爆滿　議員促飯後時段派人手協助

香港日產逾3,000噸廚餘，惟回收設施極度不足，甚至有公屋廚餘回收桶爆滿，帶來衞生疑慮。議員陳凱欣今早(17日)在電台節目表示，智能廚餘回收桶試驗計劃，至今收到逾150個申請，約40個申請獲批。相較全港4.2萬幢私人樓宇申請數量少，相信屋苑的管理和運作費用屬考慮因素，可能將成本轉嫁予住戶。

陳凱欣曾到深水埗元州邨了解情況，很多居民向其表示不懂得如何透過二維碼打開智能廚餘回收桶。另外，廚餘放在回收桶旁邊或垃圾桶附近，亦會帶來衞生問題。她建議針對飯後產生廚餘高峰期，加派人手協助居民使用及更換回收桶。若平均兩幢公屋大廈使用一部智能廚餘回收桶，不足以應付需求，附近居民有回收廚餘的需要，亦會到相鄰廚餘回收桶使用設施。

議員張欣宇建議，當局每月可提供一定數量的指定袋，供市民在一段時間習慣使用，相信可減少阻力。他認為透過收費改變處理垃圾的習慣有效，惟需要時間。現階段可提升整體回收配套，若不調整推行方法，反而會令市民對垃圾徵費反感，引起反彈。

環團綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，政府目標8月大致完成於公共屋邨安裝逾700個智能廚餘回收桶，私人屋苑的步伐較慢。若要吸引私人屋苑申請，可考慮安裝及管理設施費用由政府承擔，並擴大便利社區回收網絡。