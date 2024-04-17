去年發301萬「牛肉乾」　為庫房進帳9.6億　98%屬電子告票　　

近年執法部門大力打擊違例泊車，加上轉用電子方式列印定額罰款通知書令抄牌過程「快過打針」。運輸及物流局最新數據顯示，執法部門去年發出約301萬張違例泊車告票，即平均每日抄牌高達約8,200張，高達98%屬電子告票，以定額罰款320港元「最低消費」計算，料為庫房進帳9.64億港元。

執法部門以組隊方式前後包抄，向違泊司機發出俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書，不但令司機聞風喪膽，亦大大提升抄牌效率，近年每年發出的「牛肉乾」數目均超過300萬張。運輸及物流局的數據顯示，去年發出約301萬張牛肉乾，已較上一個年度減少了約35萬張，若以每張通知書罰款320港元計，去年的罰款總額較2022年的10.76億港元，減少1.12億港元。

另外，執法部門自2020年3月起，逐步於全港各區開展「電子定額罰款通知書計劃」，以電子方式發出定額罰款通知書。局方指，去年有逾295萬張「牛肉乾」以電子方式發出，佔整體98%，反映手寫告票幾乎絕跡，而電子告票的比率，亦較對上一年的91%進一步提升。

議員楊永杰關注當局會否提高交通違例定額罰款金額，局方回覆指，定額罰款水平是否有調整空間，其中考慮的因素包括罰則多年未有調整，是否仍有足夠阻嚇力、過往的通脹幅度、違例情況和趨勢等，以保障道路安全和處理擠塞情況，政府會適時向立法會提出建議。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌就認為，雖然違泊應該要懲罰，但多年來政府未有增加足夠的泊車位，整體車位數目沒有太大變化，而且有40%商用車沒有車位，令泊車問題難以解決，加上在本港現時經濟仍未恢復，因此認為現階段罰款不適宜加價。