上學年八大財政儲備逾千億　港大奪冠佔371億元　僅城大錄虧損

教育局近日向立法會財委會提交的文件中披露，八大院校於2022/23學年合共有約1,260億港元財政儲備，即約等於政府8,173億港元財政儲備的6分之1。當中香港大學以371億港元為八大之首，港大於去年獲教資會撥款59億港元、學費及其他收費亦有逾37億港元，兩項收入均冠絕八大，合計佔港大總收入約75%。除港大外，中大有322億港元財政儲備，科大及理大則分別為179億港元及134億港元。

八大上學年財政儲備涵蓋教資會及非教資會撥款，前者包括一般及發展儲備基金、配對補助金及研究配對補助金，後者包括自資儲備、捐款等。以盈餘及虧損計，港大同樣以19.35億港元盈餘冠絕八大，中大及科大亦分別有18億港元及11億港元盈餘，而上學年僅城市大學錄得3.45億港元虧損。

議員周文港關注八大如何有效運用有關儲備，教育局局長蔡若蓮於財務委員會特別會議上表示，大學運用部分儲備作種子基金，並運用利息支撐大學發展及研究項目，「見到大學該用則用，用得其所」。期望八大善用資源促進院校可持續發展及提升科研項目，維持八大國際間的競爭力。