醫管局聘119非本地培訓醫生　薪金開支超過1.6億元

本港醫護人手長年不足，非本地培訓醫生有助紓緩醫生荒，醫衞局書面回覆立法會特別財委會表示，據醫委會提供資料，截至去年12月31日，有51人獲批「特別註冊」，當中42人已生效；同期有184人獲「有限度註冊」。惟當中僅27人取得專科醫生資格，以麻醉科和腸胃肝臟科佔最多，各有3人取得「特別註冊」；兒科亦有3人取得「有限度註冊」。

當局亦指，現時有30名「特別註冊」及89名「有限度註冊」醫生受聘於醫管局，其中9人取得醫委會專科資格，涉及麻醉科、外科、腸胃肝臟科、放射科、腎病科、兒科和眼科。有關9人獲聘用顧問醫生、副顧問醫生及駐院醫生，年薪約為330萬、230萬和160萬港元。而在2019/20年度起，醫管局分別聘用27、34、47、58和119名非本地培訓醫生，薪酬開支達3,670萬、5,870萬、7,810萬、9,680萬和1億6,640萬港元。

至於其餘聘用機構包括港大、中大、衞生署及受豁免受《診療所條例》第7條規管的診療所，以中大佔比較高，合計聘用47人。按地區劃分，醫管局及衞生署在2023/24年度聘請的124名非本地醫生之中，有68人來自英國、21人來自中國、9人來自澳洲及新西蘭、4人來自美國及加拿大，其他地區則有22人。此外，去年共有159名非本地培訓畢業生，在港通過中醫執業資格試及成功註冊；同期3所本地大學則僅有58人註冊為中醫。