支援大灣區病人先導計劃去年近4千港人使用　港府資助447萬

近年港人盛行北上，到內地求醫需求亦日益增加。醫衞局回覆立法會特別財委會指，自去年5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，截至去年底共有3,900人使用，涉及7,639次應診，當中逾70%使用者年屆61歲或以上，25%為41至60歲；整體使用者中位數達66歲。

在先導計劃下，港府向港大深圳醫院支付服務費達447.1萬港元，當中91萬港元為診症費，302.5萬港元為藥費；病人自付額約為101.2萬港元。專科方面，最多人到港大深圳醫院的「家庭醫學全科(慢病門診)」求醫，達5,836人次，涉款311.1萬港元，即人均花533港元；其次為內科，有1,216人次，涉款78.3萬港元。

政府透露預計在今年內可推出首個在大灣區內策略性採購醫療服務項目，同時正以不同方案方便市民跨境求診。目前市民已可用紙本或電子形式獲取自己醫健通的健康紀錄，供本地醫護取閱。而參與先導計劃的市民，可授權港大深圳醫院取得及使用醫健通健康紀錄複本，包括化驗結果資料、放射報告等；視乎系統技術及法規文件等準備進度。當局有意將相關安排擴展至其他醫療機構，並支援南下數據分享，以便大灣區安老在地就醫。惟政府強調，推出相關措施目的是為港人提供額外便利和選擇，同時在一定程度上減輕本港公營醫療系統負擔，並非為「全面照顧」選擇在內地定居港人的醫療需要。資助定居內地港人醫療的財務承擔將「非常龐大」，因此現時無計劃提供在內地接種疫苗等資助服務。

另外，有關長者醫療券計劃，醫衞局書面回覆立法會特別財委會表示，單計去年，長者已將4.13億港元醫療券用於本港的私人牙科服務，佔全年申領總額約13%，在14類服務中排第3位，而每宗交易涉款約1,247港元；首位則仍為西醫，佔12.7億港元；中醫則為第2位，佔11.4億港元。而同期有46萬港元長者醫療券用於港大深圳醫院牙科診療中心，比較前一年的約17萬港元倍增。雖然需求強勁，惟當局指因現時有關愛基金、綜援等牙科援助，暫時無意為長者增設特定用於牙科服務的醫療券。