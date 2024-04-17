易服潛女校廁所偷拍　城巴主任被判囚6個月

一名城巴高級營運主任於去年10月，涉嫌穿校服潛入德望學校廁所偷拍女學生。執法人員最終將他拘捕，並發現其租住單位內有十多套女生校服。涉案營運主任早前承認3項窺淫罪，今（17日）在九龍城裁判法院被判入獄6個月。

31歲男被告張晉康，報稱城巴高級營運主任。他被控於2023年10月16日，在黃大仙德望學校3樓女廁，操作設備，暗中為了性目的而觀察或拍攝女童X與Y；以及於同年10月17日，在同地安裝或操作設備，暗中為了性目的而觀察或拍攝女童Z。同意案情指，去年10月16日早上，X及Y在德望學校3樓女廁分別進入兩格廁格如廁，兩人均見到毗鄰廁格有一黑色物件伸出。

案情續指，X及Y其後見到一名穿着疑為德望校服，並紮起頭髮的人士離開毗鄰廁格，對方戴假眼睫毛及口罩。兩人質問該人是否偷拍她們，該人搖頭並逃走，最終逃離校園。翌日Z亦到涉案女廁如廁，期間發現水箱上有一紙箱，紙箱內留有一個洞；Z打開紙箱，發現內有一部手機，Z遂通知校方。執法人員最終拘捕被告，並在被告單位內，發現16套不同女校校服、大量女裝內衣褲及化妝品。

案件編號：KCCC 2870/2023