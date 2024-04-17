特別財會：滲水辦$6000處理1個案被轟太貴　街市空置率高

在2024/2025年度預算中，「環境及食物」政策範疇的總經常開支約為123.5億港元，較去年增加約5.5億港元，增幅為4.7%，佔政府經常開支的2.2%。立法會特別財委會今日(17日)審議相關預算，有議員關注滲水辦去年接獲個案只有45,000多宗，但花費3億多港元，質疑為何如此昂貴；亦有議員關注食環署人手是否足夠。

議員江玉歡指滲水辦去年接獲個案只有45,000多宗，但只有6,000多宗發出防擾事故通知，又質疑如果接獲個案只有45,000多宗，但用了3億多港元開支，即6,000多港元查一個個案，詢問為何如此昂貴。針對街市，她指政府用10億港元管理街市，但沒有個別街市分項，而90%以上租出的店舖少於一半，成功出租率每年遞減，質疑10億港元如何改善街市管理。

食物環境衞生署署長楊碧筠回覆指雖然滲水個案投訴多，但要調查是否有防擾事故發生，如滲水情況低於35%，或源頭來自投訴人物業本身便不會調查，且調查門檻較高，因需要在毫無合理疑點之下找出滲水源頭，才會發出防擾事故通知書，而調查分為三個階段，辨識哪些是予以調查的個案、測試，以及深入測試。