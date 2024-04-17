4.21全港戲飛30元今開售　多間戲院購票App疑「死機」

香港戲院商會將於下周日(21日)舉行「全港戲院日」，當日全港63間戲院所有票價劃一30港元。今日(17日)正午12時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。不過，今午開售後，疑似太多人同時購票，令不少戲院的流動應用程式「死機」或大排長龍。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在社交平台分享購票過程，指活動一開賣，大部份戲院的應用程式都「hang機」(死機)或大排長龍。據他上載的程式截圖可見，Cinema City程式停留在載入畫面；英皇戲院顯示前面有9,638名用戶排隊；百老匯院線顯示前面有9,001名用戶排隊，預計等候時間246分鐘；MCL院線則未能顯示現正發售的電影門票及戲院資料。最終，方保僑成功在中午12時07分，在嘉禾院線應用程式購得兩張電影票。

「全港戲院日」是「香港流行文化節2024」活動之一，部分戲院會播放響應香港流行文化節「也文也武」主題的電影，亦會安排金像獎得獎電影再度上映，預計屆時上映的電影將超過70套。去年舉辦的「全港戲院日」活動吸引了超過22萬人次入場，創下4月單日最高入場人次及非假日最高入場人次紀錄。