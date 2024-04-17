滅鼠數字下降　議員質疑部門捕捉效能變低

針對鼠患問題，議員鄧家彪今日(17日)在立法會特別財委會上指滅鼠數量2021年為33,843隻，2023年為63,344隻，而觀塘在2021年6,268隻，2023年下跌至5,570隻，問及數字是代表更為乾淨還是捉鼠效能變低。衞生署署長楊碧筠指今年會全面採用結論探測攝錄機配以人工智能技術，進行鼠隻活動調查，並可以識別較為嚴重的鼠患地方，而新指數已經在中西區、灣仔區、東區、旺角以及深水埗區已經公布了第一輪結果，今年稍後會公布其他區分。

針對日本排放核污水，議員陳穎欣指韓國食品藥物安全部就靜岡縣糖果進行放射性檢測，發現有放射性物質，證明糖果是高危產品，問及香港有否相關檢測，而內地做法是全面禁止，不用使用大量公帑檢測，政府在政策上會否改變做法。環境及生態局局長謝展寰回應稱，一直以來的監察認為有效和成功，會密切留意日本情況，最有需要的時候會再次收緊，但認為目前的檢測做法合適，局方又指該檢測的糖果的放射性物質是1貝克，但國際標準為1,000貝克，而香港檢測的數據是全部及格。

另外，議員周小松關注食物環境衞生署刪減職位問題，指現時整體食環署編制11,492個，實際員額10,256個，空缺率10.8%，高於整體政府平均數，而2024/25年會刪減80個2級工人職位，詢問為何削減如此多底層，又如何確保服務質素。另外，他指食環署在2024/2025年度增加到55隊專責執法小隊，共272名人員， 較2022/2024年度的52隊共260名人員，增加12人，質疑是否足以應付垃圾徵費實施後非法棄置垃圾的執法人手問題。

楊碧筠指刪除的職位，大部分是已毋須要的崗位，而2級工人空缺情況較嚴重，因本身在勞動市場較為短缺，2024年1月為例，年齡達到55歲以上的2級工人佔所有2級工人實際人數75%，但指2級工人招聘情況可以接受。她也指負責亂拋垃圾的人不限於專責小隊，有信心有足夠人手。

另一議員林振昇表示，不同垃圾站的處理的垃圾量不同，有部分1,000公噸只有3個人，300公噸也只有3個人，問及政府會否評估整體工作量重新安排人手，而部分鄉郊垃圾站沒有供水設施，文件指食環署會按實際需要為鄉郊垃圾站安排供水設施，詢問會否訂立績效指標。楊回應指垃圾收集設施有優化更新計劃，現時已經完成17所垃圾站的翻身計劃，2024/2025年度會為另外12所垃圾站進行翻新工程，去年食環署全面檢討鄉郊清掃街道、收集垃圾的員工的福利設施，如洗手間、飲用水、休息點等核心福利設施，會確保他們在10分鐘之內的距離可以找到。