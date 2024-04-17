五一長假料80萬內地客訪港　首場煙火表演於勞動節尖東上演

內地五一長假將至，旅遊業議會估計，約有80萬內地旅客來港，較去年同期上升約30%；而旅行團數目則預料有800團，涉及約2.6萬至2.8萬人。此外，旅發局早前公布，首場海上煙火表演會於五一勞動節當晚在尖東舉行；而首場無人機表演將會在下月11日在維港進行。

旅議會總幹事楊淑芬指出，今年五一長假內地只有5天假期，較多人選擇短途旅遊，香港會是其中一個首選目的地。她估計，假期頭兩日是入境高峰期，旅行團每日約有220團，之後每日平均160團；而青島及西安開放自由行來港後，料今個長假，2個城市的來港旅客會上升50%。

此外，財政預算案提出，旅發局將每月舉辦煙火和無人機表演，曾引發「煙花」和「煙火」之別的爭議。當局回覆議員就預算案的查詢時解釋，根據煙火和煙花的構造，分別由不同條例監管，煙火效果高度大約由1米至100米不等；而煙花高度一般會超過100米，主要在戶外燃放。 一般而言，煙火表演的成本遠較煙花表演低。

文化體育及旅遊局表示，旅發局正積極籌備煙火及無人機匯演內容，未有相關表演的預計開支，並歡迎與有興趣提供活動贊助的團體或機構，探討合作的可行性。