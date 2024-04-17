特別財會：假難民個案達25607宗　5年共耗費逾77億元

本港假難民禍港擾民，問題久久未解決，政府於2014年3月實施統一審核機制，根據最新數字，截至今年2月底，入境事務處處理免遣返聲請的個案達25,607宗免遣返聲請，以越南的個案最多，達6,149宗，其次是印尼及印度。期間，入境處共遣送2,204名聲請人離港，較2022年大幅上升63%。根據當局書面回覆多名議員就財政預算案提問，2024-25預算審核聲請和處理有關/上訴／呈請共3.64億港元、遣送聲請不獲確立者共5,900萬港元、公費法律支援共1.44億港元、人道援助共5.83億港元，總計高達11.5億港元。至於過去5年，港府用於處理假難民總計高達逾77億元。

政府指，高度重視免遣返聲請的問題，並一直採取多管齊下的策略。當局於去年修例將勵顧懲教所納入為入境處羈留地點，使羈留名額增加33%至900個。入境處致力利用現有設施，依法羈留對社會治安有較大風險的聲請人。另一方面，更新的遣送政策由2022年12月7日起生效，若聲請不獲確立者就其免遣返聲請提出的司法覆核或相關許可申請被原訟法庭拒絕，即使有尚待處理的法律訴訟程序，入境處仍會執行遣送行動。自更新政策實施至今年2月，入境處共遣送2,204名聲請人離港，包括240名根據更新政策遣送年的遣送數字，去年較2022年大幅上升63%。

政府會繼續採取措施加強處理免遣返聲請，包括源頭阻截方面，除與內地有關部委合作以加強於源頭堵截非法入境者外，透過分析明顯濫用免遣返聲請機制人士的特徵，以及於今年第3季分階段推行預先通報，乘客資料系統，加強識別並阻截可能濫用免遣返聲請機制的人士來港；入境處持續以高效率審核免遣返聲請；上訴委員會透過精簡工作流程，提升處理上訴個案的效率，縮減處理上訴個案的平均處理時間，目標由過去超過7個月縮減至約4個月內完成。

在管理羈留處所方面，由去年11月起實施完善被入境處羈留人士待遇的多項法例修訂安排，加強維持羈留處所的紀律和秩序；加強打擊包括打黑工的入境罪行，目標每年對目標場所及地點進行不少於12,000次巡查，以減低聲請人的經濟誘因；以及在遣送工作方面，繼續全面實施更新的遣送政策，以提高遣送聲請不獲確立者的效率及加大遣送力度，目標每年遣送不少於1,200名聲請不獲確立者。