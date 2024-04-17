中大全新健身室結合科技　助精英運動員調整訓練策略

將科學研究結合運動員訓練是現代體育及運動科學領域的大趨勢。中文大學於大學體育中心新翼打造全新健身室，引入了能現場量度運動員的生理及力學指標的新型檢測裝置，讓入讀中大的精英運動員能更精準地調整訓練策略。健身室亦設有新型的運動器材，配以可設定訓練目標並監察進度的專屬程式，有助運動員減少受傷機會及提升訓練效率。

新健身室增設了乳酸量測技術，運動員體內的乳酸濃度會隨運動強度上升，透過測量「乳酸閾值」能了解他們在高強度運動時的配速上限，其他新增設備還包括可即時提供力量、爆發力、下肢對稱性等數據的新型測力板，以及時光閘、測速槍及手握測力器等，均有助監察運動員訓練進度及疲勞程度，從而為他們制訂或調整個人化訓練計劃。

中大體育部主任梁鳳蓮表示，新健身室同時引入了多種專業功能性訓練器材，配以專屬程式，讓使用者能設定體能測試及小組競賽等，更可記錄所有訓練數據、檢視及調整訓練進度，助運動員設定訓練目標、提升表現。

中大體育運動科學哲學博士、前三項鐵人精英運動員李致和則指出，具數據支持的科學化訓練計劃有效提升運動員訓練的邊際效益及比賽表現，當學生運動員能更理解訓練帶來的身體反應，將有助提升其運動科學知識及運動成績，又表示對中大新健身設施對提升中大學生和運動員的學習及訓練有信心。