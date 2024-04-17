廚餘回收桶99%正常運作　料放寬至500戶以上私人屋苑申請

垃圾徵費殺到埋身之下，回收配套繼續被批不足，尤其廚餘回收。港府表示，現時已有70%公共屋邨已設置智能廚餘回收桶，8月將覆蓋全港屋邨，私人屋苑的廚餘桶計劃亦正接受申請，至今收到逾150個屋苑申請，已批出40項；將在今年中容許500戶以上、1000戶以下的屋苑申請。當局重申，私人屋苑設廚餘回收設施需要「用者主導」，要需由屋苑主動申請。

多個議員在立法會特別財務委員會審議「環境及生態」預算範疇上，批評回收設施仍然不足，廚餘回收率甚低。其中，議員謝偉銓批評廚餘回收率僅5%，情況差強人意；陳紹雄質疑去年底推出私人屋苑廚餘回收資助計劃，在推出至今約4個月只批出17個屋苑「太慢了」；陳凱欣則質疑當局集中在屋邨設廚餘回收是「分階層」，忽略住私樓的近67%港人；葛珮帆則引述報道指廚餘回收桶常爆滿或故障，促當局善用科技解決。

環境保護署署長徐浩光回應指，該署至今已陸續在全港屋邨加裝廚餘回收桶，料在8月完成，至少33%人口受惠，但私人屋苑需由其業主組織等提出申請，現時已有多個基金提供資助，又透露私人屋苑廚餘回收計劃在150個申請請中已批出40個，並已安裝20個廚餘桶，形容已經很快。對於至今只限千戶大屋苑申請，他表示將會在今年中放寬，500戶以上屋苑便可申請。

徐又指，現時全港約500台智能廚餘桶中，一般同一時間有99%正常運作，只有1%以下因爆滿或故障等而未能使用，而當廚餘桶70%滿便會通知清潔及物管公司換桶，未來會繼續在垃圾站及綠在區區設廚餘回收桶，供三無大廈等私人樓住戶使用。他強調並非不會在私人屋苑設廚餘回收桶，但需屋苑主動申請，又謂過往署方主動聯絡屋苑時面對阻力。

另外，議員陳凱欣提到，美孚新邨有99座大樓30,000多名居民該區，卻沒有綠在區區，只有回收街站，市民被迫跨區回收，詢問可否在邨內設智能回收桶。環保署指在私人屋苑設綠在區區「需想具體做法」，但可考慮安裝回收桶，能提供金積分以鼓勵回收。事實上，根據環保署《回收互動地圖》，該屋苑不同期數均已自設回收桶，涵蓋塑膠、紙張、金屬、玻璃、電器等。另外署方近日已在附近的高架公路天橋底設廚餘回收街站，每晚7時半至9時半開放。