東九文化中心室內設施曝光　牛下大牌檔茶記返晒嚟

東九文化中心有室內設施首度曝光。位於地下的室內空間「展隅」將於下周一(22日)舉行名為《環遊角落》的沉浸式互動體驗，由藝術團體透過藝術科技，以聲光來展現今昔東九龍的社區生活點滴。有議員出席今日(17日)的優先場，不禁勾起舊日在牛頭角的童年回憶。

作為區內新地標的東九文化中心在明年將會全面啟用後，可紓緩當區文娛設施不足的情況。《環遊角落》則是首個在東九文化中心舉辦的社區參與活動，有份出席今日的優先場的議員顏汶羽，在場目睹昔日的公共屋邨、大牌檔、街上小販叫賣等情景重現眼前，想起童年時每日都在牛頭角下邨的樓宇中間穿梭，即使人多擠迫，但經常會被周遭的兩餸飯、蠔餅、滷水、白粥及油炸鬼等食物所吸引，又記得有一間玩具店，途經之時「點都望兩眼」，有時還會買一兩件玩具回家。

觀塘區議員柯創盛指互動內容圍繞港人的集體回憶，不但有虛擬打麻雀、虛擬剪髮、虛擬茶餐廳、甚至乎虛擬逛街都有，值得一家大細入場。他說有關聲音和影像的互動體驗無疑是科技的充分善用，但他亦留意到場內藝術裝置的邊緣銳角，應稍稍磨鈍一些以確保參觀者的安全。