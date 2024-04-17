運輸署改車牌查冊規定　記協司法覆核獲批　排期7月後聆訊

運輸署檢討車牌查冊程序後今年初實施新安排，列明車輛登記冊的目的，當中未有包括傳媒採訪報道，但同時引入例外情況的申請程序。香港記者協會早前入稟高等法院，就運輸署修改車牌查冊安排申請司法覆核。入稟狀指，截至今年3月底，沒有一間傳媒申請查冊成功或者完成審批。法官今（17日）批出司法覆核許可，聆訊將不早於7月8日前進行。

申請人為記協，建議答辯人為運輸署長，入稟狀指運輸署在今年1月修改查車牌規定，傳媒查冊須書面向運輸署長申請，陳述查冊目的及解釋如何符合公眾利益等。不過，截至3月底，沒有傳媒申請查冊成功，署方亦要求記者回答大量問題，例如要求記者回答查冊如何符合公眾利益、是否與法庭訴訟或執法部門調查有關、如何用作新聞用途等，做法不合理，與香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲案的判決有衝突。

記協質疑程序緩慢，屬不當拖延。入稟狀強調，傳媒查冊有助報道公眾關注的議題，對法治亦有幫助。運輸署修改查冊規定，令記者獲取資料面臨重大困難，影響普通法及《基本法》第27條保障的新聞自由，因此入稟要求法庭批出司法覆核許可。

案件編號：HCAL 559/2024