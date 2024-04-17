議員促安置被取締劏房居民　當局：擔心鼓勵市民搬入違規建築物

立法會今日（17日）舉行財務委員會特別會議，會上有議員關注當局取締不合格劏房時會否協助安置劏房居民。另有議員質疑政府計劃以無人機勘察每年定期檢驗360個樓宇，檢測量是否過於保守。政府回覆指，當局不會協助安置住在不合規建築物的居民，因為擔心會鼓勵市民搬進違規構築物中。

議員陸頌雄表示，2023年當局只有巡查過1,719個劏房，糾正處分300多個單位，但他指出，全港共有約10萬個劏房，質疑每年巡查1,719個劏房，只巡查當中2成會否過少，促政府交代巡查基準。陸又問到當局取締不合格劏房時會否協助安置劏房居民。發展局局長甯漢豪回覆指，針對所有不合規建築物當局一直不協助安置，因為擔心會鼓勵市民搬進違規建築物中，但仍然要務實處理劏房問題，當局有小組按序、分階段取締劣質劏房，對於合資格上樓住戶，一旦有公屋時能夠做到盡快安排。

政府早前指會將無人機勘察恒常化，目標檢驗全港360個樓宇，議員陳紹雄質疑每年定期檢驗360個樓宇是否過於保守，問到政府會否考慮加派人手檢驗更多樓宇。甯漢豪回應指，屋宇署會做360幢樓宇外牆緊急檢驗，而緊急檢驗與強制驗樓通告沒有直接關係，緊急檢驗主要針對外牆，重申會同時進行強制驗樓。

另外，議員黎棟國指政府早前推出行人與單車共融試驗計劃，計劃本來為期12個月，惟因疫情延長至18個月，共花費1,828萬港元，平均每月開支為100萬港元，然而在項目將近完結時使用率卻日漸下降，由最多有約3,000人使用，降至只有約1,000人，問及目前使用情況與當初考慮推展計劃是否有落差，促當局交代日後會否繼續推展項，若進一步推展會否提供單車免費供市民使用，否則單車從何以來。

土木工程拓展署署長方學誠回應指，當局有就行人與單車共融試驗計劃進行問卷調查共收到逾2,900個回覆，三分一為行人使用者，三分二為單車使用，超過七成人支持計劃，有兩成受訪者表示沒有意見，反對人士的少於1成。他又指當局現正就計劃進行分析，預計會在今年第3季作交代。