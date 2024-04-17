特別財會：龐大財赤兼借貸度日　議員促再押後人工島工程

面對龐大的財政赤字，政府早前指將延遲造價達5,800億港元的交椅洲人工島計劃，或會押後2至3年。議員何敬康今日(17日)在立法會財務委員會特別會議中直指政府計劃未來5年，每年發債950億至1,350億港元，認為借貸率不低，各個大型項目成本亦不菲，建議再押後交椅洲人工島的動工日期。

另一議員李梓敬更指政府早前回覆議員就特別財委會查詢時稱，由於交椅洲人工島研究人手為內部調配，因此沒有備存人手分配數據。他指北部都會區和交椅洲人工島為本港未來發展重點之一，為何沒有相關紀錄，質疑「如果咁樣都冇紀錄嘅話，代唔代表我哋依家已經唔諗往再做呢一個項目」，交椅洲人工島是否已「胎死腹中」。

發展局長甯漢豪回應時強調，本屆政府任期內會啟動交椅洲人工島的填海工程，今年內會陸續啟動環境影響評估和深入工程研究，至於工程如何分期會視乎財政部署，會適時交代。

她重申政府只是因為經濟和財政緊張而決定暫時延遲工程，又指發展局內部沒有已打卡形式交代員工每日的工作項目，因此沒有分析的資料。