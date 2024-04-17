康文署打擊黃牛炒場　18人被康文署禁訂設施

炒賣康文署場地不僅違規，更令正常使用場地的市民憤怒。去年4月1日至今年2月29日期間，康文署就違規行為，即租用人在租用時段不在場使用設施記錄了數百人，當中十數人因多次違規被禁止預定康文署收費康體設施。康文署方面則斥資數億港元，開發智能康體服務預定系統（SmartPLAY），進一步打擊炒賣場地行為。有立法會議員亦表示對SmartPLAY系統關注。

在面對立法會議員陳健波的質詢，康文署表示，在去年4月至今年2月期間，共有821名租用人或用場人士，被發現沒有在場使用設施。據康文署規定，租用人必須於租用時段在場地使用，如發現租用人沒在場，會視為1次違規，60天內2次違規者會被禁止預定康文署收費設施90天。

康文署去年花費超過5億港元，開發智能預定系統（SmartPLAY）進一步打擊炒賣場地的行為。但市民表示，即便新系統確實方便，但仍有炒賣行為出現。議員陳健波表示，會關注當局是否會檢討對SmartPLAY的機制。康文署表示為打擊電腦程式登入，會採用新一代系統防火牆及抗機械人程式方案，發現不尋常情況會即時攔截和分析。