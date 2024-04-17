近9成兒童脊骨出事　公院排期慢病情惡化

過萬名學童接受健康檢查後發現近9成人出現脊骨問題，當中疑似脊椎側彎佔最多，逾6成。現在部分學校開始推廣「書本、作業電子化，但如果姿勢不對而長時間接觸電子產品也容易造成脊骨問題。即便查到問題所在，想要入院接受治療，亦先要長時間輪候才能見到醫生，如此很容易將小病拖成大病。有小孩家長向《東呼即應》表示，大約需要半年才能見到醫生。就有醫生建議，家長可以試著自行判斷小孩脊骨是否已經有問題，或是在家進行一些簡單的紓緩運動改善脊骨情況。對於現時公立醫院排期長，私家醫院看病貴的情況，有議員指出可以效仿老年人醫療券模式，强化學生健康服務。

香港學童書包過重問題備受熱議，雖然部分學校逐漸趨向電子化，但大部分小學仍以紙本教學為主。小朋友仍要背着很重的書包，不自覺將身體及肩膊向前傾，形成寒背的不良姿勢增加脊骨承受的壓力。不僅如此，小朋友過多接觸手機、電腦等電子產品，如長時間姿勢不良，家長又未能即時察覺問題的話，久而久之小朋友就可能出現脊椎問題而影響成長。

有機構早前為10,427名學童進行初步脊骨健康檢查，發現近90%學童出現脊骨問題，當中疑似脊椎側彎佔最多逾60%。如此多學生有脊骨問題，但求醫卻舉步維艱。有初中生去年6月在政府健康院檢查，時發現脊椎側彎問題，但須輪候9個月才能見骨科醫生。如此長時間的輪候，病情有可能繼續惡化，造成更多不良後果。

兒童脊科基金榮譽顧問脊醫張卓瑋表示，有些小孩會出現高低肩站立、坐時身體側彎等症狀。但不知道是脊椎側彎才有這些姿勢，還是這些姿勢導致脊椎側彎。至於脊椎側彎會否影響小朋友發育，要視乎側彎度數。張卓瑋續稱，脊骨處有彎曲時要通過X光片確定彎曲程度，不同的嚴重程度會有不同的排期時間，如果彎曲程度輕微，僅10至20度，約排期半年；但如果是彎曲50至60度，則會安排最短2個月到公立醫院覆診。排期時間過長導致病情惡化的情況也比較常見，也會視乎惡化程度多少而定。

張卓瑋建議，在小五至初中階段脊椎側彎最容易察覺，家長可以自行判斷，例如觀察小孩站立時會否中心偏向一側，或是臀部中間與頸部能否連成一條直線等。如發現有側彎且情況輕微的話，也可以做一些紓緩運動，例如，鳥狗式跪姿撐體(Bird Dog)和死蟲式腹部運動(Dead bug)。這些動作可以在家中做，至於其他動作就需要專業人士指導以免受傷。

議員顏汶羽指，疫情期間學童長時間上網課、接觸電子產品，對脊骨健康有影響。但現在公立醫院的骨科排期時間相當長，私立醫院價格又高昂，基層家庭難以負擔。建議政府參考長者醫療券的運作模式，增加兒童醫療券。另外政府應該強化學生健康服務，讓學童盡早了解脊骨的健康情況。