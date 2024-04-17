廚餘桶被批常滿或故障　環保署稱收到54宗投訴　料使用量過多所致

公共屋邨的智能廚餘回收桶近日被揭經常滿載或故障，環境保護署表示，目前全港149條公共屋邨所安裝共527部廚餘機之中，一般逾99%均運作正常，只有幾部未能使用。署方指截至今年4月中接獲共54宗投訴，檢查後發現主要涉及桶蓋、機門損壞問題，一般能夠於48小時內恢復正常服務。署方已要求承辦商全面檢查，並會加設預報系統，方便更快維修。

環保署在社交專頁及向東網表示，智能廚餘機受屋邨居民歡迎，每日有平均逾5萬戶使用，使用頻繁令機械磨損，出現廚餘機前門門鎖配件損壞，導致前門無法關上；頂蓋疲勞下墜，導致居民沒有足夠空間倒廚餘，以及訊號接收間中不穩定，令居民掃瞄二維碼時沒有反應。

署方指出，經過承辦商檢查和維修後，一般能夠於48小時內恢復正常服務，並已責成承辦商全面檢查維修廚餘機，或更換容易出問題的部件；一旦廚餘機故障，會在旁邊放置紫色的傳統廚餘桶。署方亦正安排加設預報系統，當廚餘機未能正常運作時，便自動向環保署、屋邨管理公司及承辦商發送訊息，以盡快跟進維修。署方亦同時會在使用率較高的屋邨，逐步增加廚餘機數目。