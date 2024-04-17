特別財會：空置隔離營被轟嘥公帑　議員斥政府唔知諗緊乜

疫情期間政府興建多個社區隔籬設施，惟復常至今仍有6個處於備用狀態，每月開支高達375萬港元。立法會財務委員會今日(17日)召開特別會議，有議員斥政府浪費公帑，指康文署的度假村同樣會因應傳染病適時作備用，但目前不會長期備用至停止使用。政府否認浪費公帑，指做法「穩陣」，又承諾未來會考慮早日移走洪水橋、粉嶺和港珠澳大橋的隔籬設施，亦正考慮坊間就啟德的建議。

議員陳凱欣指現時有約6個社區隔籬設施處於備用狀態，每月開支高達375萬港元，斥「政府各部門係度諗緊啲乜嘢」，何以無善用相關設施，「點解我哋要咁浪費公帑呢？」她指現時政府有就傳染病制訂應變計劃，有份3個應變級別戒備、嚴重和緊急，而在戒備期間有康文署的度假村可作備用，反問當局會否將康文署的度假村備用至今不使用，質疑社區隔籬設何以「會備用到依家唔用呢？」又強調香港目前需要土地，而竹篙灣佔地逾65公頃，啟德11.5公頃，以竹篙灣的佔地可興建10多個江夏圍過渡性房屋。

發展局局長甯漢豪回應指「我哋唔係浪費公帑」，當局以「穩陣」方式處理，因疫情反覆，不能一下子將所有隔籬設施關閉，未來會考慮早日移走洪水橋、粉嶺和港珠澳大橋的隔離設施，又表示正考慮坊間就啟德的建議。

她又指竹篙灣有難處，因為政府早前與迪士尼樂園公司簽訂協議，指不能影響迪士尼樂園的氛圍，因此社會建議將其改作住宅用途則會違反相關協議，故部分可能要留作防疫設施。