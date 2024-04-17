綠置居傍晚截止　市民趕抵達交表　至少有3.5萬份申請

今期「綠置居」今日(17日)傍晚截止申請，有市民趕在最後一刻到房委會在觀塘的綠置居銷售辦事處遞表。最後一名交表的申請者在最後15分鐘才抵達。他指因為要補回租約資料，因此遲來交表。

在傍晚7時，觀塘的綠置居申請中心，工作人員準時將表格收集箱收走並關門，期間未有申請者在最後一刻奔赴中心「壓線」交表。最後一名交表的左先生在關門前15分鐘才趕赴。他透露因為太太臨時不適，加上需要補回租約資料，最終要親自來觀塘處理。他對能成功交表感到開心，但尚未打算揀甚麼單位。

房委會表示，由於派發申請表的地點眾多、亦可在網上交表，加上約35,000份「居屋 2023」的綠表有效申請毋須再就今次綠置屋重新遞交申請，因此暫時未知申請數量，需等待房委會於截止申請及收到各辦事處轉交的申請表後，才一併公布收回的申請表總數。

今期綠置區推售全新的長沙灣麗玥苑，樓高40層共提供2,359個單位，包括首次推出646平方呎的大單位，以市價52折出售，由153萬至461萬港元。另外鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑的貨尾單位亦會發售。房委會預計第二季內攪珠決定揀樓次序，第三或第四季揀樓。