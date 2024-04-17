近年極端天氣頻生　議員關注當局有何應對方案

立法會今日(17日)舉行特別財委會，有議員指近年八號風球或以上期間發生的樹木意外大幅增加，而且樹木管理人員不斷增加，問到當局如何應付惡劣天氣所致的樹木意外。另有議員關注在修訂濫收水費條例後，預計檢控數字為何。政府指，預計修例後檢控數字會增加至200宗。

江玉歡指出去年在八號風球或以上期間發生的樹木意外大幅增加，由2022年約1300宗，急增至去年的4700宗，問到政府將如何應付惡劣天氣所致的樹木意外，而且政府內部負責樹木管理人員不斷增加由2021年的約1300人增加至現時的1559人，升幅達16%，問到政府會否以科技解決問題。江又問到當局同時有用5億外判樹木管理服務，問到政府會如統籌各樹木管理人員。

當局回應指各部門都清楚自己的管轄範圍，去年發展局有專組由常常任秘書長負責領導，會定時與不同樹木管理部門交流。至於惡劣天氣下樹木出現倒塌問題，甯指難以控制樹木在惡劣天氣倒塌問題，因為要視乎風勢，認為世界各地在遇到惡劣天氣都有出現倒塌問題。

議員鄧家彪指出則關注濫收水費條例，指2023年當局巡查3500個劏房，收到約50宗投訴，但只能檢控10宗，就此當局早前完成修例降低檢控門檻。鄧關注當局在修例後會否就濫收水費執法制訂績效指標，以及預計檢控數字。當局表示，預期在修例後，檢控數字會增加至200宗。