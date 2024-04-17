特別財會：假難民敗壞治安　3年多來3,901人被捕

不少假難民在港作奸犯科，令本港治安每況愈下。入境處於2021年至今年2月共拘捕1,428名黑工，因干犯刑事罪行被執法部門拘捕人數亦多達2,473人，即合計3,901人，主要干犯店舖盜竊、嚴重毒品罪行、傷人及嚴重毆打等，重災區為港島及西九龍區。

根據當局書面答覆特別財委會的問題，根據入境處的紀錄，2021年至今年2月，獲擔保外釋而獲發「行街紙」的非華裔人士（大部分為免遣返聲請人），因涉嫌非法受僱而觸犯《入境條例》被捕的，2021年有438人；2022年有454人；2023年有484人，2024(1至2月)則有52人。至於根據執法部門資料，2021年至今年2月期間，干犯刑事罪行的被捕人數有2,473人，分別是2021年的929宗、2022年的687宗、2023年的745宗及2024(1至2月)的112宗，合共2,473宗。

被捕人士主要干犯的罪行是店舖盜竊，有629宗；雜項盜竊有319宗；嚴重毒品罪行有282宗；傷人及嚴重毆打則有222宗；嚴重非法入境罪行，協助及教唆非法入境者、安排未獲授權進境者前來香港及使用屬於他人身份證等，共有104宗，其他罪行包括刑事毀壞、爆案、偽造文件及假錢、妨 礙公安罪 行、扒竊、在公眾地方行為不檢／打鬥及藏有攻擊性武器等。

此外，根據司法機構的資料，2021年、2022年及2023年已入稟高等法院原訟法庭涉及免遣返聲請的司法覆核許可申 請，分別為1,675、1,439宗及2,089宗。由2021年至2023年間，入禀涉及免遣返聲請的司法覆核許可申請當中，截至2024年1月31日，1,371宗申請個案已經處理，只有23宗獲批予許可，佔已處理個案的1.7%。