搗荃灣及青衣兩私煙倉拘兩男　深水埗72歲買家被捕

海關昨日(17日)下午時分巡經青衣青高路時，發現一名可疑男子正於一個露天臨時倉庫的貨櫃中搬運幾個紙皮箱到一輛私家車上，因男子形迹可疑，人員於是上前截查，繼而發現車上的紙皮箱內藏有懷疑私煙。人員隨即拘捕該名男子，並押解到上址臨時倉庫的貨櫃搜查，再檢獲另一批懷疑私煙，是次行動共檢獲約6萬支懷疑私煙。該名被捕人士為一名48歲男子，報稱為運輸工人。調查發現，被捕男子以一個約20呎櫃作私煙儲存及分銷倉庫用途，相信該批私煙會供應葵青區一帶買家。

人員亦在荃灣橫龍街一工廈內發現一名男子正在搬運一批懷疑私煙，於是上前截查。經檢查後，分別在該名男子推住的手推車，以及大廈一個單位內，共檢獲約10萬支私煙，人員亦隨即將該名男子拘捕。該名被捕人士為一名52歲男子，報稱為貨車司機。經初步調查，有人租用上述單位用作私煙儲存及分銷，再將私煙供應荃灣一帶買家。

人員發現，上述兩宗案件的私煙儲存倉庫規模較細，但當中牽涉多款牌子嘅私煙，相信被捕人士利用儲存倉暫存私煙，然後直接分銷給區內買家。而兩宗案件仍在調查中，人員將會繼續追查私煙的來源同去向，不排除有更多人被捕。

同日下午，人員亦在深水埗一帶展開執法行動，期間拘捕一名72歲買家，並在其身上檢獲200支懷疑私煙。該名人士將會被控以「管有應課稅品條例適用的貨品」的罪名。